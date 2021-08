Calciomercato, Lukaku a un passo dal Chelsea

Il giocatore guadagnerà 12 milioni netti a stagione

Dopo 8 anni Romelu Lukaku torna a Londra per vestire di nuovo la maglia del Chelsea. Secondo quanto riporta SkySport l'Inter ha accettato l'offerta del Blues di 115 milioni per l'attaccante belga. I due club si sono incontrati a metà strada: l'Inter voleva 120 milioni, il Chelsea, fino a ieri, era intenzionato a spenderne 110 al massimo. Il giocatore guadagnerà 12 milioni netti a stagione. A questo punto mancano soltanto le comunicazioni ufficiali dei due club. Poi Marotta cercherà di chiudere per l'erede dell'attaccante belga nell'attacco nerazzurro: i nomi che circolano sono quelli di Zapata, Dzeko e Belotti. Potrebbero arrivarne due alla corte di Inzaghi.