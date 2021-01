Calciomercato, il Milan ufficializza l’acquisto di Mandzukic

Arriva l’ufficialità in casa Milan, dopo le tante voci di mercato Mario Mandzukic è diventato un giocatore rossonero. Il contratto avrà validità sino al giugno del 2021, con opzione per l’estensione. Il giocatore che ha vinto tanto in Europa ha già militato in Serie A con la maglia della Juventus, con cui ha collezionato 162 presenze e 44 gol.

Di seguito, il comunicato del club: “AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandzukic. L’attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva. Mario Mandžukić indosserà la maglia numero 9″.