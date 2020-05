Calciomercato estivo, ecco le nuove date: finestra dal 1 settembre al 5 ottobre

Dopo aver definito il calendario per la ripresa della Serie A, l’Assemblea di oggi è servita anche a stabilire la nuova finestra per il calciomercato. Come riporta Sky Sport, la sessione per acquisti e cessione inizierà il primo settembre e terminerà il 5 ottobre. Dunque all’indomani della chiusura della stagione 19-20 sarà possibile iniziare a concretizzare le trattative per quella che verrà. Situazione complessa, invece, resta quella dei prestiti o dei contratti in scadenza al prossimo 30 giugno. In quel caso l’accordo va trovato tra club e giocatori.