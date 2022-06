Calcio femminile, definito l’accordo collettivo: domani passaggio al professionismo

Quella di domani sarà una data storica per l'Italia: il primo luglio 2022 è infatti il giorno che segna il passaggio al professionismo per il calcio femminile italiano. "Celebriamo un grande giorno per il calcio femminile e per tutto lo sport italiano – le parole del presidente Figc Gabriele Gravina al sito ufficiale della Federcalcio –. Il debutto del professionismo rappresenta una conquista di civiltà che farà bene al Paese intero. Grazie alla Federcalcio, alla Divisione, ai Club e alle calciatrici abbiamo compiuto, tutti insieme, un passo decisivo nel proiettare il nostro sistema in una dimensione più equa e internazionale. Il percorso di sviluppo comunque deve essere ancora accompagnato con interventi mirati, auspico di trovare sempre al nostro fianco il Governo e il Parlamento, come peraltro è già avvenuto nella prima fase, per consolidare questa svolta e radicarla nella cultura nazionale”.