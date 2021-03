Calcio a 5, Roma-Leonardo 4-4 nel recupero dell’ottava giornata di campionato

Finisce 4-4 il recupero dell’ottava giornata del campionato di serie A2 di calcio a cinque tra Roma e Leonardo a Cagliari. Il risultato finale accontenta entrambe le formazioni che ora si affronteranno a viso aperto nella prossima giornata di campionato di sabato 13 marzo.

LA PARTITA – Al Palaconi di Cagliari Leonardo e Roma C5 danno vita ad una bella ed equilibrata gara. Dopo 6’ ad andare in vantaggio è la Roma C5 che su schema da palla inattiva trova la rete con Gastaldo. Arriva tre minuti dopo il pareggio del Leonardo per il momentaneo 1-1. Al minuto 15’28” la squadra di casa riesce a trovare la rete del vantaggio che manda le due formazioni negli spogliatoi con il risultato di 2-1. Nella ripresa esce fuori la formazione giallorossa: a 2’30” ci pensa il solito Salas a pareggiare i conti; al 3’09” di nuovo Gastaldo firma la sua doppietta personale e il vantaggio e pochi minuti dopo arriva anche il 2-4 siglato da Guto. Una grande rimonta in pochi minuti, con la formazione di mister Di Vittorio che continua incessante a cercare la via della rete. Il Leonardo però mostra di voler recuperare e riesce a trovare il 4-3 al 6’ e il 4-4 al 10’23”. Termina così la trasferta giallorossa, pronti a scendere di nuovo in campo sabato al PalaFrascati.