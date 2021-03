Calcio a 5, Roma-Lazio atto secondo: per i giallorossi derby con vista playoff

E’ di nuovo tempo di derby. A solo due settimane dal recupero della gara di andata, la Roma C5 e la SS Lazio C5 si scontrano nuovamente nell’incontro valido per la diciottesima giornata di campionato di serie A2. Al Palagems di Roma, Venerdì 5 Marzo alle ore 20:00, andrà in scena il secondo atto del derby capitolino, dopo il pareggio nel precedente confronto, le due squadre vogliono di nuovo mostrare l’importanza di una gara che va oltre ogni classifica.

La Roma C5 dovrà fare a meno di Gastaldo e di mister Emanuele Di Vittorio che dovrà assistere dagli spalti a questo importante match. La classifica vede i giallorossi lottare per un posto ai playoff, al contrario per i biancocelesti sarà importante prendere punti per allontanarsi dai playout. Non una gara come le altre, il derby ha sempre un valore differente e vincere ha un sapore diverso.