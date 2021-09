Cagliari, ufficiale: Mazzarri è il nuovo allenatore

L'ex tecnico di Inter e Torino è pronto ad una nuova esperienza in Serie A. Per lui pronto un biennale con il Cagliari

Altra panchina saltata nelle prime giornate di Serie A. Dopo Tudor subentrato alla guida del Verona a Di Francesco, Walter Mazzarri è pronto a sostituire Leonardo Semplici sulla panchina del Cagliari. Dopo 3 sconfitte di fila, il presidente Giulini ha deciso di esonerare l'ex tecnico spallino. L'ex tecnico di Inter e Torino ha trovato un accordo nella giornata di ieri per un biennale e già da domani potrebbe arrivare in Sardegna. Questa la nota ufficiale del club: «Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Mazzarri che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2024. Contestualmente arrivano in rossoblù il vice allenatore Claudio Bellucci; il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli; il collaboratore tecnico Claudio Nitti e il match analyst Cristian Guerrini."