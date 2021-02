Cagliari, ufficiale l’esonero di Eusebio Di Francesco

Un altro fallimento. Dopo la breve e negativa esperienza con la Sampdoria, per Eusebio Di Francesco è arrivato anche l’esonero dal ruolo di allenatore del Cagliari. Ad ufficializzare la decisione è stato lo stesso club sardo tramite i propri canali ufficiali. Il tecnico, con un passato anche sulla panchina della Roma, paga l’ultima serie di risultati della squadra, terzultima in classifica con soli 15 punti ed in piena zona retrocessione.

A nulla è valso il rinnovo di contratto biennale firmato di comune accordo con il patron Giulini qualche settimana fa. A secco di vittorie da 15 partite in Serie A, i rossoblù sono riusciti a segnare soltanto un gol nelle ultime 7 partite. Di Francesco, nelle ultime 30 gare allenate in campionato, ha collezionato soltanto 4 successi e ben 20 sconfitte. Sulla panchina dei sardi a prendere il suo posto sarà Leonardo Semplici, che verrà presentato in serata.