Cagliari, Strootman: “Sarà un piacere giocare di nuovo con Nainggolan”

Le parole del centrocampista: "Ho parlato con lui, è contento che sia arrivato qui"

Kevin Strootman a breve sarà un nuovo giocatore del Cagliari. L'ex centrocampista della Roma in mattinata ha svolto le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare con il club rossoblù. In Sardegna potrebbe ritrovare un suo ex compagno di squadra, Radja Nainggolan. Ecco le parole dell'olandese: “Sono molto contento di questa nuova avventura ma prima completiamo le visite mediche. Se ho sentito Nainggolan? Ho parlato con lui, è contento che sia arrivato qui ma ancora lui non ha firmato con il Cagliari. Sarà un piacere davvero rigiocare con lui“.