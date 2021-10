Cagliari, seduta pomeridiana in vista della Roma: personalizzato per Strootman

La squadra si è allenata al Centro sportivo di Assemini per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato: mercoledì sera all’Unipol Domus arriva la Roma.

Dopo la sconfitta subita ieri contro la Fiorentina, il Cagliari di Mazzarri è tornato in campo al Centro sportivo di Assemini per iniziare la preparazione del match contro la Roma in programma mercoledì. I giocatori sono stati divisi in due gruppi: chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro di scarico, gli altri hanno effettuato un'attivazione muscolare in campo seguita da esercitazione tecniche e da una partitella. Oliva è rientrato in squadra, mentre Godin ha lavorato coi compagni solo parzialmente. Personalizzato per Ceter, Walukiewicz e Strootman, vittima di un affaticamento ai flessori della coscia. Caceres e Nandez sono rimasti a riposo. Prossima seduta in programma domani nel pomeriggio.