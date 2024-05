Ranieri, è la fine di una magica storia: lascia il Cagliari e dice addio al calcio

Claudio Ranieri non sarà più l'allenatore del Cagliari e lascerà il calcio. Dopo alcune ore di riflessione, come riportato da SkySport, il tecnico di Testaccio ha deciso di dire basta alla sua incredibile carriera. In realtà era una notizia che circolava già da diverse ore, ma che adesso è diventata realtà. Solo due giorni fa, Ranieri festeggiava l'ennesima impresa raggiungendo la salvezza con il Cagliari. L'allenatore romano e romanista, nel corso dei suoi anni, si è sempre distinto per un'innato animo gentile e una professionalità fuori dalla norma. Amatissimo dal popolo giallorosso dove ha vissuto momenti indimenticabili, chiude qui la sua storia con il calcio.