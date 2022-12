Cagliari, è ufficiale il ritorno di Ranieri in panchina

Claudio Ranieri torna in panchina. Dopo l'esonero con il Watford dello scorso gennaio, l'ex tecnico giallorosso inizia la sua seconda avventura con Cagliari. L'accordo con il presidente Giulini è stato trovato, e l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù dal 1' gennaio 2023 sino al 30 giugno 2025. Ranieri ha allenato il Cagliari tra il 1988 e il 1991 quando ha centrato una doppia promozione, portando i rossoblù dalla Serie C alla Serie A, conquistando anche la salvezza in quella che è stata la sua prima vera esperienza in panchina. "Un'attesa lunga trent'anni. Bentornato a casa, Mister" il tweet del Club.