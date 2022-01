Cagliari, nuovi test effettuati oggi: non sono emersi nuovi positivi al Covid

Restano 5 i positivi del Cagliari. I sardi potranno scendere regolarmente in campo contro la Roma

Apprensione in casa Cagliari per i numerosi casi di Covid. Ieri erano risultati positivi Aresti, Bellanova, Lovato, Grassi e Oliva. Oltre a questi componenti della prima squadra anche 4 ragazzi. Oggi il nuovo giro di tamponi effettuati non ha fatto emergere nuovi casi di positività al virus. I sardi potranno scendere regolarmente in campo questo pomeriggio alle 18 contro la Roma. Restano tanti i problemi per Mazzarri che dovrà inventarsi la formazione. Anche nei giallorossi diverse assenze tra infortuni e positivi al Covid, infatti Mourinho è stato costretto a convocare diversi ragazzi delle giovanili.