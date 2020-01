Cagliari, Nainggolan: “I tifosi della Juventus ce l’hanno con me ma lo accetto”

Per Radja Nainggolan la partita contro la Juventus non sarà mai come le altre. Oggi il centrocampista del Cagliari gioca all’Allianz Stadium di Torino e nel pre-gara è stato intervistato da Sky Sport, soffermandosi sulla rivalità che lo lega ai bianconeri dai tempi della Roma: “Sono sereno, faccio sempre il mio. Ci sono tanti tifosi della Juve che ce l’hanno con me, ma fa parte di questo sport e si accetta”. Per Nainggolan in stagione quattro gol e cinque assist in 16 partite nella prima grande metà di campionato del suo Cagliari.