Cagliari, Maran verso l’esonero: manca solo l’ufficialità

La sconfitta con la Roma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Come scrive Sky Sport, Maran sarebbe stato esonerato dal Cagliari e ora mancherebbe solo l’ufficialità. La squadra sarda con la gara di ieri ha raggiunto le undici partite consecutive senza vincere e a poco è servito un inizio di stagione che poneva i rossoblu a ridosso della zona Champions League per salvare la panchina del tecnico. Il club di Giulini in queste ore sta valutando anche il sostituto che potrebbe essere interno alla società. Non convince del tutto ancora l’idea Stramaccioni.