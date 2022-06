Cagliari, De Rossi e Andreazzoli in pole per la panchina dei rossoblù

L'ex centrocampista della Roma sarebbe molto felice di iniziare una nuova esperienza alla guida di una squadra

Daniele De Rossi è pronto, o quanto meno lo sarebbe, per una nuova esperienza. L'ex centrocampista della Roma e ora assistente tecnico del ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini , è tra i nomi papabili per il posto vacante lasciato sulla panchina del Cagliari prima da Walter Mazzarri , poi da Alessandro Agostini . E, a dispetto di quanto trapelato negli ultimi giorni, il quasi trentottenne non sarebbe affatto dispiaciuto di lasciare il team Italia per immergersi in un'avventura da protagonista.

Ma De Rossi non è l'unico ex giallorosso che i sardi stanno attenzionando come allenatore per riportare i rossoblù in Serie A. In pole c'è anche Aurelio Andreazzoli, così come Filippo "Pippo" Inzaghi. La decisione del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, arriverà nei prossimi giorni.