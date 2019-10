Cagliari, Cragno: “Olsen sta dando una mano alla squadra. Io torno a gennaio”

“Vederci così in alto è una grande soddisfazione, una sensazione bellissima, un po’ dispiace non poter essere lì a combattere con i miei compagni: faccio i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo“. Il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, ha parlato al quotidiano L’Unione Sarda commentando la stagione disputata fin qui dalla squadra, come riporta TMW.

“Olsen? Sta facendo molto bene – prosegue il portiere – le sue qualità si conoscevano e ha una grande esperienza internazionale, sono contento che stia dando una mano alla squadra. Vedere Faragò rientrare e segnare è stato bellissimo, se lo merita come ragazzo e come giocatore. Io tornerà a gennaio, ora penso solo alla riabilitazione“.