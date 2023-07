C.Ronaldo: “Dove ci sono io cresce l’interesse. Prima in Serie A, ora in Arabia”

CR7 è spietato parlando dei campionati europei:"Credo abbia perso molta qualità, l'unica lega che per me resta superiore a tutte le altre è la Premier League. La Liga, come la Bundesliga, non sono forti come una volta. Io sono certo che non giocherò più in Europa, per me è una porta completamente chiusa, ho 38 anni e mezzo".