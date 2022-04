Byron Moreno: “Totti aveva simulato, espulsione giusta. Arbitrai da 8.5”

L'arbitro di Italia-Corea dopo 20 anni è tornato a parlare di quella gara che ha fatto la storia

Byron Moreno, l'arbitro di Italia-Corea del Sud è tornato a parlare di quella serata:"Una delle migliori gare in carriera - ha detto l'ex fischietto ecuadoriano a gazzetta.it - è nella top 3 delle mie prestazioni arbitrali in carriera. Arbitrai da 8,5 in quella partita". Inoltre ha parlato anche dell'espulsione di Totti: "Inciampa e cade provando a simulare, è stato ammonito per la seconda volta e quindi espulso in maniera giusta". Oggi Byron Moreno conduce un programma in cui analizza gli errori arbitrali: "Presto parlerò anche di episodi dubbi in Serie A. Peccato per la mancata qualificazione dell'Italia". Leggi l'intervista integrale.