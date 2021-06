Burdisso torna in Italia: affiancherà Pradè alla Fiorentina

L'ex difensore giallorosso, in passato anche direttore sportivo del Boca Juniors, è pronto ad affrontare la sua prima esperienza da dirigente in Serie A

Nicolas Burdisso torna in Italia, stavolta da dirigente. Dopo le esperienze da calciatore con le maglie di Inter, Roma, Genoa e Torino e quella da direttore sportivo del Boca Juniors, l'argentino si accaserà alla Fiorentina. Come riportato da 'Sky Sport' Burdisso affiancherà nei panni del ds Daniele Pradè. Una scelta, quella del patron Rocco Commisso, volta a ricercare un respiro più internazionale per il club. Anche per questo motivo si spiega perché l'argentino abbia avuto la meglio sull'altro candidato Goretti, che aveva ricoperto lo stesso ruolo al Perugia.