Il Borussia M’Gladbach di Marco Rose torna a sorridere. I tedeschi, dopo la pesante sconfitta subita dal Wolsberg per 4-0, vincono in extremis per 2-1 contro il Fortuna Dusseldorf. Il protagonista assoluto del match è sicuramente Marcus Thuram, autore della doppietta decisiva che regala ai suoi la quinta posizione in classifica con 10 punti all’attivo dopo 5 giornate. Un altro avversario pericoloso per la Roma di Fonseca in Europa League.