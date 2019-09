Il Wolfsberg di Struber continua a stupire. Il club austriaco, prossimo avversario in Europa League della Roma, dopo il roboante successo per 4-0 contro il Borussia M’Gladbach ottiene i tre punti anche in campionato. I bianconeri infatti, hanno superato l’Hartberg in trasferta per 2-0 con le reti di Liendl su rigore e Novak. Una vittoria che lancia i lupi in seconda posizione a meno tre punti dal Salisburgo (a quota 21) nella Bundesliga austriaca.