Bundesliga, Bayern Monaco vince contro il Werder Brema e si laurea campione di Germania

Il Bayern Monaco si laurea, per l’ottava volta consecutiva, campione di Germania. Nella partita che ha conferito a Neuer e compagni il 30esimo titolo nel campionato tedesco, è bastata una sola rete del bomber Robert Lewandowski, siglata a fine primo tempo. Quella che il polacco ha messo a segno contro il Werder Brema è la 31rete in Bundesliga (in stagione) mentre il suo score sale a 46 per quanto riguarda i gol stagionali. Nel finale un grande Neuer (con il Bayern in dieci uomini) salva la porta dal pareggio. Il Werder rimane penultimo in classifica.