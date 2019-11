Roma e Wolfsberger si incontreranno all’Olimpico il 12 dicembre per un match di Europa League che può essere decisivo per il passaggio alle fase a eliminazione diretta. Gli austriaci, nonostante il cambio di allenatore, continuano a stupire. Contro il Mattersburg in campionato finisce con un netto 4-1 per i lupi. Gli avversari dei giallorossi si confermano terzi in classifica con 30 punti.