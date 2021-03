L’Italia scende in campo per il secondo match di qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri sfidano la Bulgaria a Sofia e il ct Mancini cambia sei uomini rispetto alla partita con l’Irlanda del Nord. Dei quattro romanisti convocati, tra i titolari c’è solo Leonardo Spinazzola, preferito all’ex giallorosso Emerson. Fuori Pellegrini, partito dal 1′ nella precedente sfida, così come Mancini e El Shaarawy. Fischio d’inizio alle 20.45.