Brescia, Cellino: “Dovevamo ripartire per evitare il crac, stiamo vedendo un calcio farlocco”

Il prossimo weekend riprenderà la Serie A con i recuperi delle gare interrotte a causa del lockdown. Della ripresa del campionato torna a parlarne Massimo Cellino, presidente del Brescia, ai microfoni di Gr Parlamento. Queste le sue parole: “Stiamo vedendo un calcio farlocco, forzato, siamo dovuti ripartire per evitare il crac facendo un grosso sacrificio. Il calcio senza tifosi non è calcio. Il sistema calcio sta soffrendo, non ci sono i soldi, le società stanno facendo una fatica enorme“.