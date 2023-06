Brasile, Paulo Roberto Falcao tecnico del Santos per una partita

Il Divino, già direttore generale del club brasiliano, lavorerà anche come allenatore ad interim fino al prossimo match contro il Flamengo, a conclusione del quale verrà annunciato il nuovo tecnico dei bianconeri

Una stagione per ora deludente quella del Santos nel Brasilerao: un misero tredicesimo posto figlio dei 13 punti ottenuti nelle prime 11 giornate di campionato. Situazione che ha portato il club, che ha visto crescere campioni come Pelé o lo stesso Neymar, a cambiare rotta e ad esonerare l'allenatore. Ma secondo quanto riportato da globoesporte.com, in attesa dell'annuncio ufficiale del nuovo tecnico Paulo Turra, fino alla prossima partita di domenica contro il Flamengo sarà l'attuale DG dei bianconeri e grande leggenda del secondo scudetto della Roma Paulo Roberto Falcao a guidare il Santos dalla panchina.