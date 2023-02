Brasile, c’è Ancelotti in pole per diventare il C.t. della Seleçao

Il presidente della CBF Ednaldo Rodrigues incontrerà i vertici del Real Madrid per trovare un accordo

La Seleçao è ancora senza guida e la Federazione calcio brasiliana, secondo quanto riporta O Globo sarebbe disposta ad attendere giugno per avere come C.t. Carlo Ancelotti. Le trattative stanno andando avanti e secondo il quotidiano, a febbraio sarebbe stato fissato un incontro tra il presidente della CBF Ednaldo Rodrigues e il presidente del Real Madrid Florentino Perez con l'intento di trovare una soluzione al contratto di Ancelotti in scadenza con i Blancos nel 2024