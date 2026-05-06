Bove parla sui social: “Contento di aver ricominciato. Speravo fosse più facile”

Edoardo Bove sta cercando di tornare alla normalità in Inghilterra. L'ex centrocampista giallorosso si è trasferito a gennaio al Watford, dove ha finalmente ricominciato a giocare a calcio dopo le difficoltà fisiche e mentali vissute nell'ultimo anno. Nelle ultime ore, con un posto accompagnato da una lunga didascalia, Edo ha espresso le sue emozioni raccontando il suo stato d'animo in questo finale di stagione: "Dopo più di un anno lontano dal campo, questi 4 mesi hanno significato tanto. Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile. Allo stesso tempo, non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo e sensazioni. Il calcio però è anche questo: non basta voler tornare, bisogna riconquistarsi tutto giorno dopo giorno. Io sono pronto, la prossima stagione per me è già iniziata".