Bove, due mesi dopo: paura e speranza, Edo ritrova l’Inter e Sanremo lo vuole

Ricomincerà dal 16', il minuti in cui la vita si è fermata. Domani Edoardo Bove sarà in panchina, sempre ostinatamente vestito di viola, a due passi dal punto in cui 67 giorni prima è tutto diventato nero. Nessuno potrà mai entrare nella testa di questo 22enne coraggioso scampato alla morte e, soprattutto, aggrappato con le unghie a una passione e a un sogno: nella normalità ritrovata di Bove, da quando è uscito dall'ospedale Careggi con un defibrillatore sottopelle, c'è la voglia di sentirsi ancora parte di una famiglia. Quella del calcio, anzi della Fiorentina. Già quando Bove poteva partecipare in prima persona alle esercitazioni sul campo, il suo allenatore aveva colto una sua predisposizione particolare: il centrocampista sa già leggere il calcio con sguardo da tecnico, nelle ultime settimane ha dato pure consigli tattici interessanti allo staff. Lo scrive Filippo Conticello su La Gazzetta dello Sport. Chissà se un giorno, neanche troppo lontano, farà davvero quel mestiere, ma al momento Edo pensa a se stesso solo come un calciatore: per i regolamenti italiani non potrà esserlo in Serie A, mentre è più che un'eventualità l'atterraggio definitivo in un campionato estero, da cui ottenere un'idoneità impossibile nel nostro. Sono già arrivate telefonate al suo entourage, ma non è stato ancora aperto fino in fondo il dossier delle possibili future squadre straniere. Vada come vada, la storia di Edoardo ha commosso l'Italia e potrebbe diventare protagonista pure sul palcoscenico più solenne e nazionalpopolare: Carlo Conti, tifoso viola e nuovo conduttore del Festival, ha da subito pensato a lui per un piccolo passaggio a Sanremo. Non c'è una risposta ufficiale, non è nell'elenco degli ospiti, ma le porte sono sempre aperte e all'Ariston, si sa, le sorprese arrivano anche all'ultimo minuto.