Bosnia-Francia 0-1: Dzeko in campo tutta la gara, decide Griezmann

Niente da fare per Edin Dzeko. L’attaccante della Roma non è riuscito ad aiutare la Bosnia a battere la Francia in un match chiave per il cammino dei suoi nel Gruppo D di qualificazione ai Mondiali del 2022. A Sarajevo sono stati gli uomini di Deschamps ad imporsi per 1-0 grazie al gol di Griezmann. Dzeko, come sempre capitano, è rimasto in campo per tutta la gara senza mai riuscire ad incidere in maniera significativa sul match. I francesi salgono così a 7 punti nel raggruppamento, lasciando a 1 i padroni di casa.