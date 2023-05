Boni: “Mourinho è un ottimo comunicatore, al giorno d’oggi è determinante”

L'ex calciatore della Roma Loris Boni ha rilasciato un'intervista sulle frequenze di Radio MPA durante la quale si è soffermato sulla gara di lunedì tra giallorossi e Salernitana: "È molto scorretto che alcune squadre giochino conoscendo già il risultato delle altre. Non c'entra la Salernitana ovviamente ma è una cosa che dovrebbe valere per tutte, Roma-Salernitana e Atalanta-Verona si potevano giocare anche domenica sera. Sono partite molto importanti ma le televisioni comandano e tengono le persone inchiodate in casa a guardare la tv, senza badare alle leggi del calcio. Dovrebbe essere uguale per tutti soprattutto in questo momento delicato per le squadre in lotta per non retrocedere. Sono cose assurde".