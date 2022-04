Bologna, Schouten: “In 11 contro 11 avremmo battuto la Juve”

Il centrocampista: "Sono orgoglioso della squadra, stiamo bene e crediamo nelle nostre qualità"

"Deluso, ma anche orgoglioso. Se avessimo concluso in undici avremmo vinto. Medel? Non ho visto, non posso dire niente sull'episodio" ha detto Jerdy Schouten al termine di Juventus-Bologna .

Il fallo di Soumaoro era in area o fuori? "Difficile, in campo non si vede. Mi fido della VAR, penso e spero che abbiano visto bene. Sono orgoglioso della squadra, stiamo bene e crediamo nelle nostre qualità. Anche parlare col mister ci aiuta. Giochiamo ogni partita per vincere".