Bologna, Sabatini non è più il direttore sportivo: “Addio concordato”

L'ex ds della Roma di nuovo senza squadra dopo le avventure con l'Inter e i rossoblù

L'addio tra Walter Sabatini e il Bologna era nell'aria da tempo. Oggi il club emiliano l'ha ufficializzato con una nota: "Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bologna Fc 1909 e CF Montreal, comunica che il contratto di consulenza con Walter Sabatini di comune accordo non sarà rinnovato. 'Ringrazio Walter per il lavoro svolto in questi anni e per il prezioso contributo di idee che ha dato ai due Club anche nella fase iniziale del processo di condivisione di strategie e metodologie di lavoro', dichiara il Presidente Joey Saputo. 'Ho conosciuto una persona di grande spessore umano, professionale e intellettuale: gli auguro le migliori fortune per il futuro'.".