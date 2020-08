Bologna, Mihajlovic positivo al Coronavirus. Due casi anche nella Fiorentina

Il Coronavirus continua a mettere in apprensione tutta la Serie A. Il Bologna ha comunicato tramite i propri canali ufficiali la positività al tampone del tecnico Sinisa Mihajlovic. L’allenatore, si legge, “è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale“. Spiega il corriere.it che anche Mihajlovic era reduce da una vacanza in Sardegna, come tanti altri calciatori trovati poi positivi al test. Dopo il Bologna è stato il turno della Fiorentina, che ha annunciato un doppio caso all’interno della sua rosa, quelli di Pulgar e Ghidotti: “ACF Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri. Entrambi asintomatici sono stati posti in isolamento come da protocollo, sotto controllo dello staff medico. Il gruppo squadra prosegue le attività come da programma“.