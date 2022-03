Bologna, Mihajlovic al suo staff: “Siate tutti uniti, vi darò l’ultima parola”

Il tecnico ieri ha annunciato di doversi nuovamente fermare a causa del ritorno della leucemia

Sinisa Mihajlovic ha fatto un discorso al suo staff tecnico dopo la conferenza stampa di ieri nel corso della quale ha annunciato di doversi nuovamente fermare a causa del ritorno della leucemia. "Lavorate d'equipe - riporta la Gazzetta dello Sport-, niente personalismi, come l'altra volta, siate positivi e tutti uniti, io vi darò la mia ultima parola", ha detto Mihajlovic al suo staff che, adesso, guiderà il Bologna durante gli allenamenti e in campo. In attesa del ritorno dell'allenatore serbo che ha poi avuto un confronto anche con il capitano Roberto Soriano, che gli ha fatto una promessa in vista di questo rush finale di stagione: "Mister, ti faremo stare tranquillo".