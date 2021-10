Bodo/Glimt, Knutsen: “Non mi aspettavo una partita così”

Il tecnico: "Probabilmente non era la partita che la Roma aspettava con più ansia"

Una partita che non avrebbe sognato neanche nelle notti più dolci. Kjetil Knutsen, allenatore del Bodø/Glimt, ha parlato dopo il 6-1 alla Roma e non può che essere al settimo cielo: "Non mi aspettavo una partita così, l'abbiamo controllata dal primo all'ultimo minuto. Probabilmente non era la partita che la Roma aspettava con più ansia. Non farò il confronto con le altre partite, ma penso che sia stato un risultato fantastico ed è stato incredibilmente divertente essere allo stadio oggi".