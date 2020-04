Boca Juniors, Zarate: “De Rossi è stato molto importante per la vittoria dello scudetto”

Mauro Zarate, attaccante del Boca Juniors, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ole.com. L’ex Lazio ha parlato della vittoria del titolo e dell’importanza di Daniele De Rossi all’interno dello spogliatoio. Queste le sue parole:

Hai parlato con De Rossi di quello che sta succedendo in Italia?

Parlo spesso con lui, infatti l’ho fatto di recente. E’ davvero molto complicato in Italia. E’ triste perché ho trascorso molti anni lì, ho amici, parenti e parlo molto spesso anche con loro. Prego Dio che la situazione migliori.

Ha detto qualcosa sulla vittoria del titolo contro il River all’ultima giornata?

Non ne abbiamo parlato. Daniele è stato molto importante per noi. Dentro e fuori dal campo. Come giocatore e come persona lo conoscevo già dall’Italia, ci siamo affrontati molte volte, io alla Lazio e lui alla Roma. E ora come partner non ho altro che cose positive da dire su di lui.