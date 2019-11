Boca Juniors, De Rossi torna in campo dopo due mesi e mezzo: “Adoro giocare qua”

Daniele De Rossi è tornato a calpestare il campo della Bombonera. A più di due mesi di distanza l’ex capitano della Roma, superato l’infortunio, è tornato a giocare nella sfida contro l’Union Santa Fe. Al termine del match ha raccontato la sua soddisfazione e le sue sensazioni: “Finora ho giocato meno di quanto avrei voluto. Gli infortuni possono verificarsi, specialmente alla mia età. Ho imparato ad essere paziente. Avrei dovuto aspettare anziché giocare contro il River. Ora sto bene, mi sto allenando molto. Sono contento di questa vittoria, penso che sia stata la migliore quest’anno. Mi riempio di domande. Voglio capire come sto fisicamente, ora sto molto bene, ma un mese fa no. Se sto bene, adoro questo posto. Adoro giocare su questo campo con i miei compagni di squadra. Non penso di giocare altrove, in un’altra squadra. Qui sto bene, ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di essere qui. Apprezzo questa opportunità e voglio giocare un po’ di più. Ecco perché sono venuto qui. Stare dentro la Bombonera è molto meglio che vederla da fuori. Anche i miei amici che sono venuti da Roma per vedermi hanno capito che è meglio viverlo in prima persona, è uno spettacolo unico. Ogni giorno i tifosi ci incoraggiano e ci manifestano il loro amore, da persone così si può soltanto imparare”.