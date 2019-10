Boca Juniors, De Rossi c’è: in arrivo la convocazione per il Superclasico contro il River Plate

Daniele De Rossi è pronto a riprendersi il Boca Juniors. Dopo uno stop di oltre un mese e mezzo per infortunio, l’ex capitano della Roma si prepara a tornare in campo. Come riporta il giornalista argentino Leandro Aguilera, il numero 16 tornerà nella lista dei convocati del tecnico Alfaro per il Superclasico contro il River Plate in programma martedì alle 21.30 (le 2.30 di mercoledì notte in Italia) alla Bombonera. Dopo aver perso semifinale di andata di Copa Libertadores contro gli storici rivali, ora il Boca è alla ricerca di una rivincita, e stavolta potrà contare anche su De Rossi.