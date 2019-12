Boca Juniors, Burdisso: “De Rossi non è qui in vacanza”

Il diesse del Boca Juniors, Nicolas Burdisso, è tornato a parlare al quotidiano La Nacion di Daniele De Rossi. L’ex difensore della Roma ha voluto ribadire il suo grande supporto al centrocampista di Ostia. L’argentino è stato il principale artefice dell’arrivo dell’ex capitano romanista negli xeneizes. “Nei prossimi 6 mesi Daniele dimostrerà quello che vale. Già in questo primo periodo, le poche volte che ha potuto giocare, si è visto quello che può dare. Non è venuto qui in vacanza“.