Bergomi: “Roma in finale per due anni di fila. Mourinho difficilmente sbaglia”

L'ex difensore dell'Inter Giuseppe Bergomi, nel corso di un'iniziativa benefica, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa soffermandosi sul cammino europeo dei giallorossi di José Mourinho. Di seguito le sue dichiarazioni: "Inter, Roma e Fiorentina in finale? Dico la verità, non me l'aspettavo. Dei giallorossi che dire, Mourinho difficilmente sbaglia. Si può discutere se giochi bene o giochi male, ma alla fine contano i risultati e la Roma è arrivata in finale per due anni consecutivi. Noi italiani tatticamente siamo bravi ad incartare la gara. Io arrivo da Leverkusen, dove la Roma non ha tirato in porta però ha concesso solo tre tiri da fuori. Doveva ottenere il risultato e così è stato".