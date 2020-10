Benevento, seduta tecnico-tattica e partitella a tema per la squadra di Inzaghi

Il Benevento continua la preparazione in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica sera allo stadio Olimpico alle 20.45. La squadra di Pippo Inzaghi, come riportato in un comunicato ufficiale del club, è scesa in campo per svolgere la seduta giornaliera: lavoro tecnico-tattico, seguito da una partitella a tema a campo ridotto. Domani, invece, la nuova seduta è fissata per il pomeriggio. La Roma, dal canto suo, oggi ha iniziato i suoi allenamenti alle 16.30, dopo aver atteso i tamponi dei giocatori rientrati dalle loro rispettive Nazionali: tenendo da conto Diawara (positivo al Covid-19), tutti gli altri (Pellegrini, Cristante, Mancini, Spinazzola, Dzeko, Mkhitaryan, Kumbulla e Calafiori) saranno a disposizione di Fonseca per la partita di domenica, prima data del nuovo tour de force. Di seguito il comunicato ufficiale del Benevento:

