Benevento, esercitazione tecnica per la squadra di Inzaghi. Domani doppia seduta

Il Benevento è pronto a tornare sui campi di Serie A, precisamente all’Olimpico, per la sfida alla Roma di domenica sera. La squadra di Pippo Inzaghi, dopo una prima fase di riscaldamento, si è dedicata oggi ad una esercitazione tecnica e di lavoro a intermittenza. Domani prevista una doppia sessione di allenamenti, stando a quanto scritto sul sito ufficiale del club: “Il Benevento di mister Inzaghi è tornato ad allenarsi, questo pomeriggio, in vista della gara di domenica prossima in casa della Roma. Sul rettangolo verde del “C. Imbriani”, la seduta dei giallorossi è stata caratterizzata da riscaldamento muscolare, esercitazione tecnica e lavoro a intermittenza. La preparazione proseguirà nella giornata di domani. In programma una doppia sessione”.