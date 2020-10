Benevento, domani al via la preparazione: contro la Roma i due ex Caprari e Iago Falque

Domenica sera allo stadio Olimpico arriverà il neopromosso Benevento, allenato da Pippo Inzaghi. Un inizio di stagione oltre le aspettative per la squadra campana, che si ritrova con sei punti in classifica dopo tre giornate frutto di una vittoria alla “prima” contro la Samp e nell’ultima contro il Bologna, intervallate dal recupero perso pesantemente con l’Inter (6-2).

Sugli scudi in questo avvio di stagione Caprari (che in estate è stato un “acquisto” della scuderia di Totti) e il difensore Caldirola (entrambi a quota due reti). Ma attenzione a Gianluca Lapadula, sbloccatosi settimana scorsa con un gol decisivo ai fini del risultato finale. Contro la Roma l’attacco del Benevento dovrebbe essere composto dai due ex-giallorossi Caprari e Iago Falque, a supporto proprio di Lapadula che dovrebbe sfilare la maglia da titolare a Moncini, sempre in campo in queste prime giornate di campionato.