Benevento, che beffa: il Crotone fa 1-1 in extremis. Al Torino basta un punto

Nell'altra partita delle 15 la Samp vince 1-0 con l'Udinese grazie al gol di Quagliarella

Era pronto un finale da thriller in zona retrocessione, ma il gol di Simy cambia tutto. Il Benevento non va oltre l'1-1 contro il Crotone in casa: i campani vanno in vantaggio nel primo tempo con Lapadula e giocano anche con un uomo in più per l'espulsione di Golemic al 24', ma si fanno rimontare al 93' proprio da Simy. Adesso Inzaghi deve sperare che il Torino (che è a 35 punti, a più tre) non faccia punti con la Lazio nel recupero di martedì. Poi all'ultima giornata sarà proprio Torino-Benevento: ai granata basterebbe un punto per salvarsi, i campani invece sono costretti a vincere. Nell'altra gara delle 15 la Samp batte 1-0 l'Udinese alla Dacia Arena col rigore di Quagliarella.