Benevento, calciatore positivo al Covid: è asintomatico

Altro caso di coronavirus nel nostro campionato. Il calciatore trovato positivo al test appartiene alla rosa del Benevento appena promosso in Serie A. Questo il comunicato pubblicato dalla società campana: “Il Benevento Calcio comunica che nel ritiro di Seefield è stato rilevato un caso di Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il giocatore interessato, asintomatico, sta bene. Secondo i protocolli sanitari in vigore è stato immediatamente isolato ed è sotto la supervisione dello staff medico in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali“. Negli ultimi giorni, oltre al romanista Mirante, anche Petagna del Napoli, Boga del Sassuolo, Despodov, Cerri, Ceppitelli e Bradaric del Cagliari, due giocatori del Torino e uno del Brescia sono risultati positivi al Covid.