Belotti aspetta la Roma e segna con l’Italia: che magia in allenamento – VIDEO

Rovesciata pazzesca del bomber del Torino nella partitella odierna. I giallorossi continuano a seguirlo con grande attenzione e intanto preparano le alternative

Aspettando le mosse della Roma, Andrea Belotti regala magie in Nazionale. L'attaccante del Torino, da tempo tra i desideri del mercato giallorosso, è stato protagonista assoluto della partitella odierna a Coverciano. Il bomber granata ha chiuso i giochi con una meravigliosa rovesciata. Un gesto acrobatico che non sarà certamente passato inosservato, oltre che tra i tifosi, anche a Trigoria, dove si continua a lavorare per portarlo alla corte di Mourinho. Nonostante le smentite di rito del presidente Cairo Belotti è infatti sempre più vicino a vestire la maglia della Roma: il club ha aumentato l'offerta dai 15 milioni iniziali a circa 20 complessivi, mentre il Torino continua a chiederne 25. Una forbice che potrebbe restringersi nei prossimi giorni. Se così non dovesse essere, Tiago Pinto ha già pronte le alternative: il nome nuovo è quello di Azmoun dello Zenit, mentre il sogno resta Vlahovic.