Bellerin e il Mondiale: “Non so se avrei sostenuto il peso dei morti in Qatar”

Tra i nomi più in auge per la Roma sulla fascia destra c'è Hector Bellerin. L'esterno del Barcellona sta vivendo una stagione complicata in blaugrana e non ha strappato la convocazione per il Mondiale con la Spagna. Ma questo, a detta sua, non sembra averlo colpito troppo: "Ho sentimenti contrastanti. Come calciatore, non essere in Qatar e in nazionale è una cosa che mi rattrista ma c'è una parte di me che è felice.Non so se sarei in grado di sostenere il peso delle 6.500 persone morte nella realizzazione degli stadi. Persone provenienti da paesi come il Pakistan o il Bangladesh, la maggior parte uomini di età compresa tra i 30 e i 40 anni che cercavano solo una vita dignitosa per loro e per le loro famiglie". Bellerin ha parlato al magazine GQ, che lo ha nominato come uno dei 'Men of the Year 2022'.