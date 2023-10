Belgio-Svezia, convalidato il risultato di 1-1: niente gara di recupero per Lukaku

Romelu Lukaku non dovrà partire di nuovo. E' stato omologato il risultato di 1-1, infatti, per la partita tra Belgio e Svezia interrotta e poi sospesa lunedì sera a seguito dell'attentato di Bruxelles in cui sono morti due tifosi svedesi. La Fifa non contempla recuperi e ha convalidato il risultato del primo tempo in cui proprio il romanista aveva messo il marchio segnando su rigore il gol del pareggio che gli ha anche permesso di entrare nella top ten dei marcatori delle nazionali.